Махеш Манджрекар
Mahesh Manjrekar
Киноафиша
Персоны
Махеш Манджрекар
Махеш Манджрекар
Mahesh Manjrekar
Дата рождения
16 августа 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.2
Баджирао и Мастани
(2015)
7.2
Белый тигр
(2021)
6.6
Ганди говорит
(2026)
Фильмография Махеш Манджрекар
Жанр
Все
Биография
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2026
2025
2024
2022
2021
2015
2013
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
Режиссер
1
Сценарист
1
6.6
Ганди говорит
Gandhi Talks
комедия, драма
2026, Индия
Смотреть трейлер
4.4
Суровая жизнь
Thug Life
боевик, драма, триллер
2025, Индия
Смотреть трейлер
6.4
Yatra 2
Yatra 2
биография, драма, исторический
2024, Индия
6.1
Финансовая пирамида
Sarkaru Vaari Paata
боевик, драма
2022, Индия
7.2
Белый тигр
The White Tiger
криминал, драма
2021, Индия / США
5.4
Власть
The Power
боевик, криминал, драма
2021, Индия
7.2
Баджирао и Мастани
Bajirao Mastani
боевик, драма, мелодрама, исторический
2015, Индия
1.8
Мужественный
Himmatwala
комедия, боевик
2013, Индия
Смотреть трейлер
