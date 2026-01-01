Оповещения от Киноафиши
Махеш Манджрекар Mahesh Manjrekar
Махеш Манджрекар

Mahesh Manjrekar

Дата рождения
16 августа 1958
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой боевиков, Комедийный актёр

Баджирао и Мастани 7.2
Баджирао и Мастани (2015)
Белый тигр 7.2
Белый тигр (2021)
Ганди говорит 6.6
Ганди говорит (2026)

Жанр
Год
Ганди говорит 6.6
Ганди говорит Gandhi Talks
комедия, драма 2026, Индия
Суровая жизнь 4.4
Суровая жизнь Thug Life
боевик, драма, триллер 2025, Индия
Yatra 2 6.4
Yatra 2 Yatra 2
биография, драма, исторический 2024, Индия
Финансовая пирамида 6.1
Финансовая пирамида Sarkaru Vaari Paata
боевик, драма 2022, Индия
Белый тигр 7.2
Белый тигр The White Tiger
криминал, драма 2021, Индия / США
Власть 5.4
Власть The Power
боевик, криминал, драма 2021, Индия
Баджирао и Мастани 7.2
Баджирао и Мастани Bajirao Mastani
боевик, драма, мелодрама, исторический 2015, Индия
Мужественный 1.8
Мужественный Himmatwala
комедия, боевик 2013, Индия
