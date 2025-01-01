Три свежих фильма сентября, о которых скоро все будут говорить – Майкл Дуглас в одном из них великолепен

5 сериалов, которые невозможно понять без разборов в Сети: закрученный сюжет и двойное дно для любителей поломать голову

Когда «Уэнсдей» и «Кальмар» пересмотрели и не раз: эти 3 сериала Netflix зрители ставят на один уровень — рейтинги зашкаливают, как и эмоции

«Не буду тратить время»: Басилашвили нашел веский повод никогда не включать «Мастера и Маргариту» Локшина — и дело не в сериале Бортко

«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?

«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить

Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы

Бейл «остановился в развитии», зато Аффлек...: великий Циммер выбрал лучшего Бэтмена всех времен — герою Нолана не поздоровилось

Арест, пятнадцать лет, вот такой вот «Breaking Bad»: в основу «Во все тяжкие» легли истории реального Гудмана, Уайта и Фринга

Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят