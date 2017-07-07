Мама, 2017

Девка — школьный учитель биологии, которую очень любят её ученики. Однако дома отношения женщины с её приемной дочерью Арьей не складываются: не смотря на всю любовь и заботу, которую Девка дарит своей падчерице, девушка не испытывает к мачехе чувства благодарности и признательности. Однажды Арья отправляется на вечеринку в компании молодых людей, и это очень плохо для неё заканчивается. Узнав об ужасном событии, произошедшем с дочкой, Девка обращается в полицию. Однако, потеряв веру в правосудие и пылая жаждой мести по отношению к обидчикам падчерицы, лишь этим она не ограничивается. Это фильм о том, насколько далеко готова зайти отчаявшаяся мать для защиты не только своих, но и приемных детей.