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Постер к сериалу Хостел «Изумление»
Постер к сериалу Хостел «Изумление»
Постер к сериалу Хостел «Изумление»
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Хостел «Изумление»

Хостел «Изумление» (2019 - …)

Hostel Daze
Год выпуска 2019
Страна Индия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 32 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 8 часов 0 минут
О чем сериал

Действие происходит в общежитии инженерного колледжа, где установились свои правила и царят свои порядки. В центре событий оказываются четверо студентов первого курса. Им предстоит пережить первый семестр, познакомиться с культурой общежития (или ее отсутствием), обрести новых друзей или нажить врагов, получить новый опыт и неизменно столкнуться с разочарованиями. Молодым ребятам, которые только недавно окончили школу, приходится нелегко, но они героически совершают свои первые шаги во взрослой жизни.

В ролях
В ролях
Адарш Гурав
Ranjan Raj
Ахсаас Чанна
Никхил Виджай
Шубхам Гаур
Лув
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хостел «Изумление» - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 5 эпизодов
 
Хостел «Изумление» - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 4 эпизода
 
Хостел «Изумление» - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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