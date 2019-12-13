Действие происходит в общежитии инженерного колледжа, где установились свои правила и царят свои порядки. В центре событий оказываются четверо студентов первого курса. Им предстоит пережить первый семестр, познакомиться с культурой общежития (или ее отсутствием), обрести новых друзей или нажить врагов, получить новый опыт и неизменно столкнуться с разочарованиями. Молодым ребятам, которые только недавно окончили школу, приходится нелегко, но они героически совершают свои первые шаги во взрослой жизни.