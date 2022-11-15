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Киноафиша Статьи Оторопь берет: что скрывает Алла Довлатова под фильтрами и фотошопом (фото)

Оторопь берет: что скрывает Алла Довлатова под фильтрами и фотошопом (фото)

15 ноября 2022 07:50
Оторопь берет: что скрывает Алла Довлатова под фильтрами и фотошопом (фото)

Настоящая внешность ведущей шокировала зрителей.

Недавнее появление Аллы Довлатовой в шоу на федеральном телеканале шокировало ее поклонников. В студии программы «Звезды сошлись» зрители едва узнали 48-летнюю ведущую. Она выглядела лет на 10 старше реального возраста из-за одутловатости на лице, морщин и мешков под глазами.

Причем в соцсетях Аллы подобных фото не найти. На снимках она демонстрирует идеальную молодую кожу и здоровый цвет лица. Теперь стало очевидно, что такой образ достигается путем фильтров и фотошопа. И это несмотря на то, что только этой весной Довлатова рассказывала о пластической операции. Врачи сделали ей подтяжку лба, подбородка и век. Но лучше выглядеть она не стала.

Оторопь берет: что скрывает Алла Довлатова под фильтрами и фотошопом (фото)

«Выглядит на все 60», «Пора перестать молодиться, еще возраст не тот», «Пластику делает, а выглядит все хуже и хуже», «Результат, прямо скажем, не впечатляет», «Как-то ей это не очень помогло. Какое-то грубое и тяжеловесное лицо», «Сейчас неприятно на нее смотреть», — обмениваются мнениями пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Звезды сошлись»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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