Оторопь берет: что скрывает Алла Довлатова под фильтрами и фотошопом (фото)
Настоящая внешность ведущей шокировала зрителей.
Недавнее появление Аллы Довлатовой в шоу на федеральном телеканале шокировало ее поклонников. В студии программы «Звезды сошлись» зрители едва узнали 48-летнюю ведущую. Она выглядела лет на 10 старше реального возраста из-за одутловатости на лице, морщин и мешков под глазами.
Причем в соцсетях Аллы подобных фото не найти. На снимках она демонстрирует идеальную молодую кожу и здоровый цвет лица. Теперь стало очевидно, что такой образ достигается путем фильтров и фотошопа. И это несмотря на то, что только этой весной Довлатова рассказывала о пластической операции. Врачи сделали ей подтяжку лба, подбородка и век. Но лучше выглядеть она не стала.
«Выглядит на все 60», «Пора перестать молодиться, еще возраст не тот», «Пластику делает, а выглядит все хуже и хуже», «Результат, прямо скажем, не впечатляет», «Как-то ей это не очень помогло. Какое-то грубое и тяжеловесное лицо», «Сейчас неприятно на нее смотреть», — обмениваются мнениями пользователи Сети.