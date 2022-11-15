Оторопь берет: что скрывает Алла Довлатова под фильтрами и фотошопом (фото)

Недавнее появление Аллы Довлатовой в шоу на федеральном телеканале шокировало ее поклонников. В студии программы «Звезды сошлись» зрители едва узнали 48-летнюю ведущую. Она выглядела лет на 10 старше реального возраста из-за одутловатости на лице, морщин и мешков под глазами.

Причем в соцсетях Аллы подобных фото не найти. На снимках она демонстрирует идеальную молодую кожу и здоровый цвет лица. Теперь стало очевидно, что такой образ достигается путем фильтров и фотошопа. И это несмотря на то, что только этой весной Довлатова рассказывала о пластической операции. Врачи сделали ей подтяжку лба, подбородка и век. Но лучше выглядеть она не стала.