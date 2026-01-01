Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ловушка для кролика» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Прелесть,что за дурочка!
Билеты от 800₽
Киноафиша Прелесть,что за дурочка!

Спектакль Прелесть,что за дурочка!

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О спектакле

Эксцентричная комедия «Прелесть, что за дурочка!»

В клубе «Высоцкий» состоится спектакль по пьесе Валерия Мухарьямова. Эта эксцентричная комедия расскажет о любви, женской дружбе и неожиданностях в отношениях. Главный сюжет revolves around случайного мужа, который может стать любимым, несмотря на свою неожиданность.

Режиссер и художник-сценограф спектакля — Анна Варпаховская. Зрители смогут насладиться непредсказуемыми поворотами событий, которые завершатся, как и положено в лучших традициях, хеппи-эндом.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

  • Жанна Эппле / Алла Довлатова / Анна Чурина
  • Наталья Хорохорина / Маргарита Радциг
  • Анатолий Котенёв / Сергей Барышев
  • Игорь Письменный / Олег Акулич / Святослав Ещенко

Покупка билетов

Билеты можно приобрести без паспорта!

В ролях
Жанна Эппле
Жанна Эппле
Алла Довлатова
Алла Довлатова
Анна Чурина
Анна Чурина
Наталья Хорохорина
Наталья Хорохорина
Анатолий Котенёв
Анатолий Котенёв

Купить билет на спектакль Прелесть,что за дурочка!

Помощь с билетами
Март
Апрель
Май
15 марта воскресенье
14:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 800 ₽
29 марта воскресенье
14:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 800 ₽
5 апреля воскресенье
14:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 800 ₽
10 мая воскресенье
14:00
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
от 800 ₽

Фотографии

Прелесть,что за дурочка! Прелесть,что за дурочка! Прелесть,что за дурочка! Прелесть,что за дурочка! Прелесть,что за дурочка! Прелесть,что за дурочка! Прелесть,что за дурочка!

В ближайшие дни

Без свидетелей
16+
Драма
Без свидетелей
28 марта в 18:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 400 ₽
22'07
18+
Иммерсивный
22'07
21 марта в 22:07 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4900 ₽
Мы есть
6+
Детский Музыка
Мы есть
12 апреля в 12:00 VS Театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше