Спектакль Прелесть,что за дурочка!

В клубе «Высоцкий» состоится спектакль по пьесе Валерия Мухарьямова. Эта эксцентричная комедия расскажет о любви, женской дружбе и неожиданностях в отношениях. Главный сюжет revolves around случайного мужа, который может стать любимым, несмотря на свою неожиданность.
Режиссер и художник-сценограф спектакля — Анна Варпаховская. Зрители смогут насладиться непредсказуемыми поворотами событий, которые завершатся, как и положено в лучших традициях, хеппи-эндом.
В спектакле участвуют:
Билеты можно приобрести без паспорта!