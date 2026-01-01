Спектакль Прелесть,что за дурочка!

Эксцентричная комедия «Прелесть, что за дурочка!»

В клубе «Высоцкий» состоится спектакль по пьесе Валерия Мухарьямова. Эта эксцентричная комедия расскажет о любви, женской дружбе и неожиданностях в отношениях. Главный сюжет revolves around случайного мужа, который может стать любимым, несмотря на свою неожиданность.

Режиссер и художник-сценограф спектакля — Анна Варпаховская. Зрители смогут насладиться непредсказуемыми поворотами событий, которые завершатся, как и положено в лучших традициях, хеппи-эндом.

Актерский состав

В спектакле участвуют:

Жанна Эппле / Алла Довлатова / Анна Чурина

Наталья Хорохорина / Маргарита Радциг

Анатолий Котенёв / Сергей Барышев

Игорь Письменный / Олег Акулич / Святослав Ещенко

Покупка билетов

Билеты можно приобрести без паспорта!