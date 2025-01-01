Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Женихи по объявлению
Билеты от 1000₽
Киноафиша Женихи по объявлению

Спектакль Женихи по объявлению

Постановка
Театр комедии. Основная сцена 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия о любви и поисках счастья 

Неожиданный план для одинокой женщины
«Женихи по объявлению» — это смешная и трогательная история о том, как одна одинокая женщина пытается найти свою любовь благодаря помощи своей решительной подруги. Подруга, не теряя надежды, решает устроить счастье своей подруге, размещая объявление о поиске жениха.

Комичные и трогательные моменты
Этот нестандартный подход приводит к неожиданным и комичным ситуациям, где любовь и юмор переплетаются, а героини сталкиваются с множеством забавных и трогательных моментов.

История о надежде и искренности
На пути к счастью главные героини учат нас важным урокам о дружбе, любви и искренности, раскрывая, что счастье может прийти в самых неожиданных формах.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Юлия Куварзина
Екатерина Волкова
Елена Бирюкова
Виктория Тарасова
Сергей Дорогов

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
27 июля
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
18:00 от 1000 ₽
31 июля
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 2500 ₽
3 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽
7 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
10 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽
14 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
17 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽
21 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
24 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽
28 августа
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
31 августа
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽
4 сентября
Театр комедии. Основная сцена Москва, Суворовская пл., 1/52, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
7 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽
11 сентября
Высоцкий Москва, Высоцкого, 3, в здании Центра-музея В.Высоцкого
19:00 от 1000 ₽
14 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
20 сентября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
15:00 от 1500 ₽
25 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
27 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
28 сентября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
2 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
5 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
9 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
11 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
16 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
18 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
23 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
25 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
30 октября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
2 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
19:30 от 1500 ₽
3 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
15:00 от 1500 ₽
4 ноября
Театр комедии. Сцена на Олимпийском Москва, Олимпийский просп., 7, корп. 2
18:00 от 1500 ₽
6 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
9 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
18:00 от 1000 ₽ 18:00 от 1000 ₽
13 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
15 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
20 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
22 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
27 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽
29 ноября
ДК ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 84, ВДНХ
19:30 от 1000 ₽ 19:30 от 1000 ₽

Фотографии

Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению Женихи по объявлению

В ближайшие дни

Иммануил Ч.
12+
Детский
Иммануил Ч.
20 октября в 16:00 Губернский театр
от 1000 ₽
Знакомьтесь: Винни Пух!
6+
Детский Кукольный
Знакомьтесь: Винни Пух!
28 сентября в 17:00 Московский театр кукол. Камерная сцена
от 800 ₽
По щучьему велению
6+
Детский Кукольный Детские елки
По щучьему велению
9 августа в 13:00 Театр марионеток
от 800 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше