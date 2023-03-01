Дворец «нового русского» из анекдота: такой дом, как у Аллы Довлатовой, вы точно не видели

Глядя на внешнее устройство дома, уже можно предположить, в каком стиле будет выполнен ремонт жилища. Но в случае с Аллой Довлатовой все не так просто.

На первый взгляд ее загородный коттедж кажется весьма уютным местом, в котором можно спокойно проводить холодные зимние вечера. Но, оказавшись внутри, гостей сразу поражает невероятное убранство дома, который напоминает музей.

В глаза бросаются картины в роскошных рамах, которые висят на стенах с причудливым узором. Такая композиция скорее напоминает интерьеры из дворцовой эпохи, чем современный стиль. А в кухне ведущей расставлены вазы, покрытые золотом, похожие на экспонаты Эрмитажа. Ведущие программы «Дом моей мечты» смогли увидеть даже бассейн, который тоже находится внутри коттеджа.

Увидев, в каких интерьерах живет Алла Довлатова, кажется, что она решила взять все самые дорогие предметы и поместить их в свои шикарные апартаменты. Некоторые зрители посчитали это безвкусицей и олицетворением стиля «нового русского».