Должно быть стыдно: не мужской поступок Нагиева повергнет вас в шок

Дмитрий Нагиев активно скрывает свою личную жизнь. Артист постоянно опровергает слухи о своих многочисленных романах, но иногда его возлюбленные раскрывают весьма неожиданные подробности их отношений.

Так, по словам ведущей Аллы Довлатовой, она познакомилась с будущей звездой «Физрука» еще в юности на одном из светских мероприятий. Сначала между ними завязались рабочие отношения, а позднее — бурный роман. Однако со временем Довлатова узнала, что все это время Нагиев был женат.

Открыв правду, Довлатова призналась, что устроила настоящий скандал возлюбленному. Она сразу же разорвала их связь, но со временем им удалось наладить дружеские отношения. Окончательно же они перестали общаться из-за жены Нагиева Алисы Шер. По словам ведущей, она «наговаривала» на нее Нагиеву, который однажды просто перестал общаться с подругой.