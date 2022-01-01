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Игорь Пазыч
Игорь Пазыч
О персоне
Фильмография
Игорь Пазыч
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Дата рождения
25 января 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Бровары, СССР (Украина)
Рост
177 см
Биография Игоря Пазыча
Родился 25 января 1991 года. Бровары, СССР (Украина).
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