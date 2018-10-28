Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Лучше всех
Постер к сериалу Лучше всех
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Лучше всех
Лучше всех (2018 - 2018) Лучше всех 16+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 49 минут
Телеканал Україна
Продолжительность 3 часа 16 минут
О чем сериал

Маша Лаврова — серьезная, требовательная к себе и другим девушка с твердыми принципами, которая мечтает о музыкальной карьере. Однажды она вместе с матерью попадает в аварию. Все мечты о карьере пианистки рушатся из-за серьезных травм. Мать умирает, молодой человек ее бросает, нанеся глубокую душевную рану. Приходится пересмотреть свои взгляды на жизнь и пройти через множество испытаний, зависть коллег, предательство и море слез. Сможет ли переломить череду несчастий главная героиня или же сдастся — вы увидите в мини-сериале «Лучше всех».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Дмитрий Сова
Полина Носыхина
Полина Носыхина
Ольга Морозова
Алексей Нагрудный
Алексей Нагрудный
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Лучше всех - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши