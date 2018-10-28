Маша Лаврова — серьезная, требовательная к себе и другим девушка с твердыми принципами, которая мечтает о музыкальной карьере. Однажды она вместе с матерью попадает в аварию. Все мечты о карьере пианистки рушатся из-за серьезных травм. Мать умирает, молодой человек ее бросает, нанеся глубокую душевную рану. Приходится пересмотреть свои взгляды на жизнь и пройти через множество испытаний, зависть коллег, предательство и море слез. Сможет ли переломить череду несчастий главная героиня или же сдастся — вы увидите в мини-сериале «Лучше всех».