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Дмитрий Пчела

Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
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Дата рождения
21 мая 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Таллин, СССР (Эстония)
Рост
186 см
Биография Дмитрия Пчелы

Дмитрий Пчела – актер театра и кино, родился 21 мая 1984 года в Таллине в семье моряка и экономиста. С детства пробовал себя в разных ипостасях: занимался наукой, спортом, писал стихи, играл в школьном театре.

В актерскую профессию Дмитрий попал случайно: увидел объявление о конкурсе молодых драматургов в Русском театре Таллина, отправил свою пьесу, не выиграл, но его работу отметили. А через некоторое время, когда Олег Павлович Табаков отбирал на обучение молодых артистов, которые пополнили бы труппу Русского театра, ему предложили попробовать свои силы. Так Дмитрий оказался одним из счастливчиков, которые поступили в МХАТ. После учебы в Москве актер два года отработал в родном Таллине.

В 2008 году Дмитрий вернулся в Россию, чтобы поступить в Щукинское училище на режиссерский факультет. Это время актер вспоминает с содроганием: не было связей и постоянной работы, снимал маленькую комнатушку в доме под снос. Чтобы решить свои материальные проблемы, он начал сниматься в сериалах. И через пару лет ему доверяют главные роли. А в 2014 году, после выхода сериала «Катина любовь», актер становится знаменитым. Высокого, элегантного и харизматичного мужчину часто приглашают на роли любовников, бизнесменов и обольстителей.

Интересные факты о Дмитрии Пчеле
  • В детстве Дмитрий стеснялся своей фамилии, но после того, как стал актером, решил: она настолько запоминающаяся, что не нужно придумывать творческий псевдоним.
  • В детстве актер попал в аварию и чудом остался жив. После этого мальчик, мечтавший стать хирургом, серьезно пересмотрел свое мировоззрение.
  • К своим ролям в кино относится с иронией и долей прагматизма, говорит, что лучше сниматься в сериалах, нарабатывая опыт, чем сидеть и ждать звонка от Михалкова или из Голливуда.
  • Со своей женой, актрисой Екатериной Рябовой, познакомился по переписке в социальных сетях. Она согласилась официально оформить отношения только после четвертого предложения руки и сердца.
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27 сентября 2021 15:01
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20 августа 2021 10:46
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