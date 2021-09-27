Дмитрий Пчела – актер театра и кино, родился 21 мая 1984 года в Таллине в семье моряка и экономиста. С детства пробовал себя в разных ипостасях: занимался наукой, спортом, писал стихи, играл в школьном театре.

В актерскую профессию Дмитрий попал случайно: увидел объявление о конкурсе молодых драматургов в Русском театре Таллина, отправил свою пьесу, не выиграл, но его работу отметили. А через некоторое время, когда Олег Павлович Табаков отбирал на обучение молодых артистов, которые пополнили бы труппу Русского театра, ему предложили попробовать свои силы. Так Дмитрий оказался одним из счастливчиков, которые поступили в МХАТ. После учебы в Москве актер два года отработал в родном Таллине.

В 2008 году Дмитрий вернулся в Россию, чтобы поступить в Щукинское училище на режиссерский факультет. Это время актер вспоминает с содроганием: не было связей и постоянной работы, снимал маленькую комнатушку в доме под снос. Чтобы решить свои материальные проблемы, он начал сниматься в сериалах. И через пару лет ему доверяют главные роли. А в 2014 году, после выхода сериала «Катина любовь», актер становится знаменитым. Высокого, элегантного и харизматичного мужчину часто приглашают на роли любовников, бизнесменов и обольстителей.