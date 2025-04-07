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Постер сериала Любовь со шрамом
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Киноафиша Сериалы Любовь со шрамом

Любовь со шрамом (2025 - 2025)

Lyubov so shramom 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Известный пластический хирург Роман Инский прилетает по делам в родной Красноярск. В ночном клубе он видит певицу, в которой узнает свою погибшую жену Лену. В его душе разгорается надежда, что теперь они снова могут быть счастливы, но она не помнит и боится Романа.   Лена пытается построить отношения со своим начальником, надеясь, что он сможет подарить любовь не только ей, но и ее дочери Ане. Роман, потеряв всякую надежду, собирается уезжать, но выясняет, что Аня – его родная дочь, а Лене угрожает смертельная опасность…

В ролях
В ролях
Кристина Казинская
Кристина Казинская
Елена Старостина
Алексей Суренский
Алексей Суренский
Дмитрий Пчела
Дмитрий Пчела
Елена Штарова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Любовь со шрамом - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
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