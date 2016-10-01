Российский мелодраматический сериал «Хирургия. Территория любви» – это история о семье Алины и Сергея Лукашовых. Талантливые медики живут вместе много лет. Отношения героев скорее основываются на привычке, чем на подлинных чувствах друг к другу. Муж и жена работают в одной клинике и воспитывают сына. Размеренная семейная жизнь трещит по швам, когда новая главврач берет на должность заведующего хирургическим отделением своего мужа Егора Львовича. Раньше он был наставником Алины и... ее любовником.