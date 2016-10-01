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Постер к сериалу Хирургия. Территория любви
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Киноафиша Сериалы Хирургия. Территория любви
Хирургия. Территория любви (2016 - 2016) Хирургия. Территория любви 16+
Год выпуска 2016
Страна Украина/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Україна
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность 3 часа 12 минут
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О чем сериал

Российский мелодраматический сериал «Хирургия. Территория любви» – это история о семье Алины и Сергея Лукашовых. Талантливые медики живут вместе много лет. Отношения героев скорее основываются на привычке, чем на подлинных чувствах друг к другу. Муж и жена работают в одной клинике и воспитывают сына. Размеренная семейная жизнь трещит по швам, когда новая главврач берет на должность заведующего хирургическим отделением своего мужа Егора Львовича. Раньше он был наставником Алины и... ее любовником.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Константин Самоуков
Константин Самоуков
Владимир Машук
Светлана Зельбет
Светлана Зельбет
Алексей Нагрудный
Алексей Нагрудный
Ольга Гришина
Ольга Гришина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хирургия. Территория любви - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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