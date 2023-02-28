По красавчику из сериалов россиянки сходят с ума: гляньте, на ком он женился (фото)

Одним из главных красавцев отечественных сериалов по праву считается Дмитрий Пчела. За последние годы он обзавелся армией поклонниц, но актер предан только единственной женщине — своей любимой жене.

Пчела известен по картинам «Верни мою любовь», «Хирургия. Территория любви» и «Выбирая себя». На его счету как положительные образы, так и отрицательные. И с каждой своей ролью Дмитрий справляется блестяще.

Пока его карьера идет в гору. Не менее удачно складывается и его личная жизнь. Первые отношения Пчелы состоялись еще в студенчестве, однако этот роман ни к чему не привел. А вот со своей следующей пассией у Дмитрия все сложилось благополучно.

Его избранницей стала актриса Екатерина Рябова. Они познакомились в социальных сетях. Вскоре начался их роман, и спустя некоторое время Рябова забеременела. Однако Пчела не торопился делать возлюбленной предложение. Они поженились лишь через три года после рождения дочери.

Иногда Рябова выкладывает семейные снимки в соцсети. Подписчики отмечают, что жена Дмитрия просто очаровательна, а их дочь — просто красавица.