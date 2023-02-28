По красавчику из сериалов россиянки сходят с ума: гляньте, на ком он женился (фото)
Предпочел ее всем остальным.
Одним из главных красавцев отечественных сериалов по праву считается Дмитрий Пчела. За последние годы он обзавелся армией поклонниц, но актер предан только единственной женщине — своей любимой жене.
Пчела известен по картинам «Верни мою любовь», «Хирургия. Территория любви» и «Выбирая себя». На его счету как положительные образы, так и отрицательные. И с каждой своей ролью Дмитрий справляется блестяще.
Пока его карьера идет в гору. Не менее удачно складывается и его личная жизнь. Первые отношения Пчелы состоялись еще в студенчестве, однако этот роман ни к чему не привел. А вот со своей следующей пассией у Дмитрия все сложилось благополучно.
Его избранницей стала актриса Екатерина Рябова. Они познакомились в социальных сетях. Вскоре начался их роман, и спустя некоторое время Рябова забеременела. Однако Пчела не торопился делать возлюбленной предложение. Они поженились лишь через три года после рождения дочери.
Иногда Рябова выкладывает семейные снимки в соцсети. Подписчики отмечают, что жена Дмитрия просто очаровательна, а их дочь — просто красавица.