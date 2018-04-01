Российский мини-сериал «В плену у лжи» – это криминальная мелодрама о любви. Наталья простилась со своим любимым супругом, погибшим в результате ДТП. Героиня считала себя виновной в его гибели, поскольку незадолго до аварии они крупно поссорились. Однако спустя некоторое время после смерти мужа Наташа с ужасом выяснила, что он был вовсе не тем, за кого себя выдавал. Справиться с потрясением девушке помог человек, который любил ее уже очень давно... Сила его чувства позволила Наташе удержаться на плаву в это непростое время.