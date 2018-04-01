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Постер к сериалу В плену у лжи
Постер к сериалу В плену у лжи
Постер к сериалу В плену у лжи
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Киноафиша Сериалы В плену у лжи
В плену у лжи (2018 - 2018) Секрет Майя 12+
Год выпуска 2018
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

Российский мини-сериал «В плену у лжи» – это криминальная мелодрама о любви. Наталья простилась со своим любимым супругом, погибшим в результате ДТП. Героиня считала себя виновной в его гибели, поскольку незадолго до аварии они крупно поссорились. Однако спустя некоторое время после смерти мужа Наташа с ужасом выяснила, что он был вовсе не тем, за кого себя выдавал. Справиться с потрясением девушке помог человек, который любил ее уже очень давно... Сила его чувства позволила Наташе удержаться на плаву в это непростое время.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Николай Боклан
Николай Боклан
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Ирина Таранник
Ирина Таранник
Владислав Мамчур
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
В плену у лжи - Сезон 1 Сезон 1
2018, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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