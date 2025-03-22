Меню
Постер сериала Самозванка
Киноафиша Сериалы Самозванка

Самозванка (2025 - 2025)

Samozvanka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Смотрим
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Молодая женщина Ира Арефьева подвергается домашнему насилию со стороны своего мужа Николая, бывшего сотрудника полиции. После очередного избиения она сбегает в свой родной город, где прячется у лучшей подруги Лары. Муж Лары на рыбалке поднимает со дна моря сумку с паспортом на имя бизнесмена Олега Гроздева. Чтобы спасти Иру от расправы и запутать следы, Лара, сотрудница ЗАГСа, задним числом заключает между Ирой и Гроздевым фиктивный брак. Однако, сменив паспорт и фамилию, самозванка Ира невольно оказывается втянута в криминальную историю своего "нового мужа", который накануне исчез…

В ролях
Антонина Дивина
Антонина Дивина
Сергей Голюдов
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Александр Волженский
Анастасия Голотвина
Юлия Кинеберг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Самозванка - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
