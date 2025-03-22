Молодая женщина Ира Арефьева подвергается домашнему насилию со стороны своего мужа Николая, бывшего сотрудника полиции. После очередного избиения она сбегает в свой родной город, где прячется у лучшей подруги Лары. Муж Лары на рыбалке поднимает со дна моря сумку с паспортом на имя бизнесмена Олега Гроздева. Чтобы спасти Иру от расправы и запутать следы, Лара, сотрудница ЗАГСа, задним числом заключает между Ирой и Гроздевым фиктивный брак. Однако, сменив паспорт и фамилию, самозванка Ира невольно оказывается втянута в криминальную историю своего "нового мужа", который накануне исчез…