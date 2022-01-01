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Игорь Иванов
Игорь Иванов
О персоне
Фильмография
Игорь Иванов
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Дата рождения
19 мая 1954
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Телец
Биография Игоря Иванова
Родился 19 мая 1954 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Игоря Иванова
TheatreHD: Золотая Маска: Коварство и любовь
спектакль
2018, Россия
0.0
Золушка
семейный, анимация, короткометражный, сказка
1979, СССР
7.0
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