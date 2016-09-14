События сериала «Восхождение на Олимп» разворачиваются в Советском Союзе в начале восьмидесятых годов. В столице все готовятся к самому знаменательному спортивному событию в мире – Олимпиаде. Все представители КГБ и МВД заняты поддержанием порядка в городе. Но, несмотря на все меры, в Москве случается несколько ограблений. Кто-то похищает великие произведения искусства прямо из музея. Следователю Ставрову необходимо вернуть картины до начала спортивных состязаний, ведь от этого зависит репутация всего СССР.