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Постер сериала Восхождение на Олимп
Постер сериала Восхождение на Олимп
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Киноафиша Сериалы Восхождение на Олимп

Восхождение на Олимп (2016 - 2016)

Восхождение на Олимп 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 7 часов 12 минут
О чем сериал

События сериала «Восхождение на Олимп» разворачиваются в Советском Союзе в начале восьмидесятых годов. В столице все готовятся к самому знаменательному спортивному событию в мире – Олимпиаде. Все представители КГБ и МВД заняты поддержанием порядка в городе. Но, несмотря на все меры, в Москве случается несколько ограблений. Кто-то похищает великие произведения искусства прямо из музея. Следователю Ставрову необходимо вернуть картины до начала спортивных состязаний, ведь от этого зависит репутация всего СССР.

В ролях
В ролях
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Наталья Ткаченко
Наталья Ткаченко
Мария Капустинская
Мария Капустинская
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Сергей Кудрявцев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Восхождение на Олимп - Сезон 1 Сезон 1
2016, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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