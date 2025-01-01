Меню
Свадьба Кречинского
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Постановка
Губернский театр 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Азарт и страсть: «Кречинский» на театральной сцене

«Михаил Васильевич Кречинский — азартный игрок. Игра для него — смысл и цель существования. Он привык ставить на кон свою судьбу и честь. В своей рискованной игре Кречинский легко жертвует чувствами провинциальной барышни Лидочки Муромской, ставя все на одну карту.

Эта история — поединок с миром, который стал для Кречинского полем чудес, покрытым зеленым сукном. Все здесь делают ставки, и чтобы свадьба с Лидочкой состоялась, он готов на самые рискованные шаги.

Уникальные детали спектакля

«Кречинский» — это не просто спектакль, а настоящая драма, рассказывающая о природе человеческих страстей и азартных игр. Интересно, что пьеса основана на известном произведении автора, которое привлекало внимание театров многие годы. Она содержит как комедийные, так и трагические элементы, создавая яркое разнообразие эмоций на сцене.

Почему стоит посетить спектакль

Выступление обещает быть незабываемым — зрители смогут не только насладиться талантливой игрой актеров, но и задуматься о том, насколько сильно азарт может влиять на жизнь человека. Это спектакль о любви, риске и страсти, который обязательно запомнится.

Режиссер
Гульнара Галавинская
В ролях
Галина Бокашевская
Антон Хабаров
Антон Хабаров
Вера Шпак
Вера Шпак
Сергей Медведев
Сергей Медведев
Степан Куликов
Степан Куликов

Купить билет на спектакль

Расписание

5 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 700 ₽
10 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
8 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского

