Спектакль Собака на сене

Надменная красавица Диана терзается сомнениями в выборе между достойными ее положению женихами и любовной страстью к безродному секретарю Теодоро, ловеласу, который сам не может определить, кто ему ближе — прелестная Марсела или властная хозяйка. Готов ли Теодоро отступиться от прекрасной графини? Сумее ли Диана справиться с опасным чувством? Ведь статус велит соблюдать правила приличия. Или хотя бы делать вид.
Сумятица любовных сомнений, воспетая 400 лет назад испанским гением Лопе де Вега, продолжает будоражить воображение и кружить головы. Никто не может оставаться холодным, когда вокруг настоящая буря страстей! Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания и нежные мечты — все это и многое другое ожидает зрителей.
Спектакль создан режиссером Александром Коручековым. Специальное музыкальное приветствие перед началом представления исполнит Губернаторский оркестр Московской области под руководством Сергея Пащенко. Зрителей ждут музыкальные композиции от участников оркестра Е.В. Соколовского и М.Р. Войнаровского.
Состав на 21 сентября, 12:00:
Диана - Наталья Качалкина
Марсела - Полина Галкина
Теодоро - Евгений Сыркин
Тристан - Евгений Гомоной
Федерико - Антон Соколов
Рикардо - Андрей Чанцев
Фабьо - Кирилл Новышев
Лудовико, Отавьо - Василий Шмаков
Анарда - Юлия Романович
Доротея - Анастасия Борисова
Студенты ВГИКа
Состав на 21 сентября, 18:00:
Диана - Наталья Качалкина
Марсела - Ирина Токмакова
Теодоро - Андрей Исаенков
Тристан - Евгений Гомоной
Федерико - Эдуард Айткулов
Рикардо - Алексей Веретин
Фабьо - Кирилл Новышев
Лудовико, Отавьо - Сергей Медведев
Анарда - Юлия Романович
Доротея - Анастасия Борисова
Студенты ВГИКа
Состав на 2 ноября (Выборгский ДК):
Егорова Диана - Доротея
Медведев Сергей - Граф Лудовико, Отавье
Новышев Кирилл - Фабьо
Айткулов Эдуард - Граф Федерико
Романович Юлия - Анарда
Веретин Алексей - Рикардо
Гомоной Евгений - Тристан
Галкина Полина - Марсела
Исаенков Андрей - Теодоро
Качалкина Наталья - Диана
Артисты массовых сцен: Анна Петухова, Алёна Даниленко, Екатерина Данилюк, Алексей Дворянский, Михаил Камакин, Алиса Кот, Максим Кузнецов, Тимофей Мельников, Руслан Суворов.
*В составе возможны изменения.