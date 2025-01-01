Страсти по Лопе де Вега: спектакль «Собака на сене»

Надменная красавица Диана терзается сомнениями в выборе между достойными ее положению женихами и любовной страстью к безродному секретарю Теодоро, ловеласу, который сам не может определить, кто ему ближе — прелестная Марсела или властная хозяйка. Готов ли Теодоро отступиться от прекрасной графини? Сумее ли Диана справиться с опасным чувством? Ведь статус велит соблюдать правила приличия. Или хотя бы делать вид.

Сумятица любовных сомнений, воспетая 400 лет назад испанским гением Лопе де Вега, продолжает будоражить воображение и кружить головы. Никто не может оставаться холодным, когда вокруг настоящая буря страстей! Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания и нежные мечты — все это и многое другое ожидает зрителей.

Музыка и атмосфера

Спектакль создан режиссером Александром Коручековым. Специальное музыкальное приветствие перед началом представления исполнит Губернаторский оркестр Московской области под руководством Сергея Пащенко. Зрителей ждут музыкальные композиции от участников оркестра Е.В. Соколовского и М.Р. Войнаровского.

Состав актеров

Состав на 21 сентября, 12:00:

Диана - Наталья Качалкина

Марсела - Полина Галкина

Теодоро - Евгений Сыркин

Тристан - Евгений Гомоной

Федерико - Антон Соколов

Рикардо - Андрей Чанцев

Фабьо - Кирилл Новышев

Лудовико, Отавьо - Василий Шмаков

Анарда - Юлия Романович

Доротея - Анастасия Борисова

Студенты ВГИКа

Состав на 21 сентября, 18:00:

Диана - Наталья Качалкина

Марсела - Ирина Токмакова

Теодоро - Андрей Исаенков

Тристан - Евгений Гомоной

Федерико - Эдуард Айткулов

Рикардо - Алексей Веретин

Фабьо - Кирилл Новышев

Лудовико, Отавьо - Сергей Медведев

Анарда - Юлия Романович

Доротея - Анастасия Борисова

Студенты ВГИКа

Состав на 2 ноября (Выборгский ДК):

Егорова Диана - Доротея

Медведев Сергей - Граф Лудовико, Отавье

Новышев Кирилл - Фабьо

Айткулов Эдуард - Граф Федерико

Романович Юлия - Анарда

Веретин Алексей - Рикардо

Гомоной Евгений - Тристан

Галкина Полина - Марсела

Исаенков Андрей - Теодоро

Качалкина Наталья - Диана

Артисты массовых сцен: Анна Петухова, Алёна Даниленко, Екатерина Данилюк, Алексей Дворянский, Михаил Камакин, Алиса Кот, Максим Кузнецов, Тимофей Мельников, Руслан Суворов.

*В составе возможны изменения.