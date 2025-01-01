Меню
Собака на сене
Киноафиша Собака на сене

Спектакль Собака на сене

Постановка
Губернский театр
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
О концерте/спектакле

Страсти по Лопе де Вега: спектакль «Собака на сене»

Надменная красавица Диана терзается сомнениями в выборе между достойными ее положению женихами и любовной страстью к безродному секретарю Теодоро, ловеласу, который сам не может определить, кто ему ближе — прелестная Марсела или властная хозяйка. Готов ли Теодоро отступиться от прекрасной графини? Сумее ли Диана справиться с опасным чувством? Ведь статус велит соблюдать правила приличия. Или хотя бы делать вид.

Сумятица любовных сомнений, воспетая 400 лет назад испанским гением Лопе де Вега, продолжает будоражить воображение и кружить головы. Никто не может оставаться холодным, когда вокруг настоящая буря страстей! Объяснения и слезы, борьба амбиций и интриги, расставания и нежные мечты — все это и многое другое ожидает зрителей.

Музыка и атмосфера

Спектакль создан режиссером Александром Коручековым. Специальное музыкальное приветствие перед началом представления исполнит Губернаторский оркестр Московской области под руководством Сергея Пащенко. Зрителей ждут музыкальные композиции от участников оркестра Е.В. Соколовского и М.Р. Войнаровского.

Состав актеров

Состав на 21 сентября, 12:00:
Диана - Наталья Качалкина
Марсела - Полина Галкина
Теодоро - Евгений Сыркин
Тристан - Евгений Гомоной
Федерико - Антон Соколов
Рикардо - Андрей Чанцев
Фабьо - Кирилл Новышев
Лудовико, Отавьо - Василий Шмаков
Анарда - Юлия Романович
Доротея - Анастасия Борисова
Студенты ВГИКа

Состав на 21 сентября, 18:00:
Диана - Наталья Качалкина
Марсела - Ирина Токмакова
Теодоро - Андрей Исаенков
Тристан - Евгений Гомоной
Федерико - Эдуард Айткулов
Рикардо - Алексей Веретин
Фабьо - Кирилл Новышев
Лудовико, Отавьо - Сергей Медведев
Анарда - Юлия Романович
Доротея - Анастасия Борисова
Студенты ВГИКа

Состав на 2 ноября (Выборгский ДК):
Егорова Диана - Доротея
Медведев Сергей - Граф Лудовико, Отавье
Новышев Кирилл - Фабьо
Айткулов Эдуард - Граф Федерико
Романович Юлия - Анарда
Веретин Алексей - Рикардо
Гомоной Евгений - Тристан
Галкина Полина - Марсела
Исаенков Андрей - Теодоро
Качалкина Наталья - Диана
Артисты массовых сцен: Анна Петухова, Алёна Даниленко, Екатерина Данилюк, Алексей Дворянский, Михаил Камакин, Алиса Кот, Максим Кузнецов, Тимофей Мельников, Руслан Суворов.
*В составе возможны изменения.

Режиссер
Александр Коручеков
В ролях
Дмитрий Карташов
Дмитрий Карташов
Сергей Медведев
Сергей Медведев
Кирилл Новышев
Юлия Романович
Полина Галкина
Полина Галкина

3 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽
25 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
18:00 от 1000 ₽
27 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

