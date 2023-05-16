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COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание»

16 мая 2023 13:37
COVID поражает Россию в трейлере пандемийной драмы «Дыхание»

Фильм о первых днях пандемии.

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный трейлер напряженной пандемийной драмы «Дыхание» о начале эпидемии коронавирусной инфекции. Режиссером ленты выступил создатель дилогии «Неадекватные люди» Роман Каримов, а главные роли сыграли Антон Батырев («Гадалка») и Ирина Горбачева («Чики»).

В центре сюжета — успешный российский бизнесмен Виктор Лихачев (Батырев), который в прошлом был врачом. Главный герой вынужден нелегально вернуться в больницу, чтобы помочь своей маме, заболевшей COVID-19. Рискуя свободой и собственной жизнью, протагонист пытается разобраться в заболевании. Параллельно он помогает доктору Колесниковой (Горбачева) и другим медицинским работникам учреждения лучше подготовиться к мощному удару пандемии.

В остальной актерский состав вошли Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман и другие. Автором идеи выступил один из продюсеров космодрамы «Вызов» Алексей Троцюк. Сценарий вместе с Каримовым разработали Андрей Гончаров и Сергей Торчилин («Кольская сверхглубокая»).

Премьера «Дыхания» намечена на 22 июня.

Фото: «Централ Партнершип»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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