TALK (2020 - 2022)

Проект представляет собой максимально откровенный разговор четырех героев о том, что волнует каждого. Как справиться с последствиями школьной травли, чем простая лень отличается от депрессии и в каких ситуациях можно позволить себе крепкое выражение. Это не поучительные лекции, а живые обсуждения обычных людей с их личными историями, которые они раньше не рассказывали. В роли кухонных собеседников – Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов. В качестве четвертого сведущего выступает приглашенная звезда.