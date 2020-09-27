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Киноафиша Сериалы TALK

TALK (2020 - 2022)

TALK 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность телешоу 18 часов 0 минут
О чем телешоу

Проект представляет собой максимально откровенный разговор четырех героев о том, что волнует каждого. Как справиться с последствиями школьной травли, чем простая лень отличается от депрессии и в каких ситуациях можно позволить себе крепкое выражение. Это не поучительные лекции, а живые обсуждения обычных людей с их личными историями, которые они раньше не рассказывали. В роли кухонных собеседников – Нурлан Сабуров, Азамат Мусагалиев и Тимур Каргинов. В качестве четвертого сведущего выступает приглашенная звезда.

В ролях
В ролях
Нурлан Сабуров
Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев
Стас Старовойтов
Стас Старовойтов
Сергей Орлов
Руслан Белый
Тимур Каргинов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
TALK - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
TALK - Сезон 2 Сезон 2
2021, 12 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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