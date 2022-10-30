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Киноафиша Сериалы Концерты

Концерты (2022 - …)

Концерты 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 8 часов 15 минут
О чем сериал

«Концерты» – это юмористическое стендап-шоу от канала ТНТ. Здесь нет ни жюри, ни правил, кроме одного-единственного: будь смешным во что бы то ни стало! Запретов, ограничений и формата не существует. Есть только знаменитые комики, прошедшие школу других многочисленных стендап-проектов и уже заслужившие свою минуту славы. Они объединяются в команды и выступают в эфире шоу во всем жанровом и смысловом разнообразии юмора. В каждом выпуске зрителей ожидают неожиданные коллаборации и приятные сюрпризы.

В ролях
В ролях
Ольга Картункова
Ольга Картункова
Анастасия Сергеева
Варвара Щербакова
Варвара Щербакова
Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев
Денис Дорохов
Евгений Чебатков
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 2-го сезона сериала «Концерты»
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 1
26 марта 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Концерты - Сезон 1 Сезон 1
2022, 10 эпизодов
 
Концерты - Сезон 2 Сезон 2
2023, 1 эпизод
 
Кадры из телешоу
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