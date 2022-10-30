«Концерты» – это юмористическое стендап-шоу от канала ТНТ. Здесь нет ни жюри, ни правил, кроме одного-единственного: будь смешным во что бы то ни стало! Запретов, ограничений и формата не существует. Есть только знаменитые комики, прошедшие школу других многочисленных стендап-проектов и уже заслужившие свою минуту славы. Они объединяются в команды и выступают в эфире шоу во всем жанровом и смысловом разнообразии юмора. В каждом выпуске зрителей ожидают неожиданные коллаборации и приятные сюрпризы.