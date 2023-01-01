Денис Дорохов (родился 4 мая 1987 года в Ставропольского крае, г. Невинномысск) — российский актер и юморист, известный своими выступлениями в шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ.

Он начал свою карьеру в 2012 году, когда стал участником команды КВН «Сборная Камызякского края» в Астрахани. В 2016 году он переехал в Москву и начал работать на телевидении.

Семья: Денис Дорохов женат на актрисе Яне Аршавской, у них есть дочь.



Отметился запоминающимися ролями в проектах: «СамоИрония судьбы», «Галустян +», «Zомбоящик». Также участвовал в различных шоу на телевидении, таких как «ОКнутые люди», «Я тебе не верю», «Музыкальная интуиция». С 2023 года является ведущим шоу «Кстати».