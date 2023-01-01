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Денис Дорохов
Денис Дорохов
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Денис Дорохов

Дата рождения
4 мая 1987
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Невинномысск, СССР

Биография Денис Дорохов

Денис Дорохов (родился 4 мая 1987 года в Ставропольского крае, г. Невинномысск) — российский актер и юморист, известный своими выступлениями в шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ. 

Он начал свою карьеру в 2012 году, когда стал участником команды КВН «Сборная Камызякского края» в Астрахани. В 2016 году он переехал в Москву и начал работать на телевидении. 

 

Семья: Денис Дорохов женат на актрисе Яне Аршавской, у них есть дочь. 


Отметился запоминающимися ролями в проектах: «СамоИрония судьбы», «Галустян +», «Zомбоящик». Также участвовал в различных шоу на телевидении, таких как «ОКнутые люди», «Я тебе не верю», «Музыкальная интуиция». С 2023 года является ведущим шоу «Кстати».

Популярные фильмы

Однажды в России
Однажды в России (2014)
0
Галустян +
Галустян + (2022)
0
Музыкальная интуиция
Музыкальная интуиция (2021)
0

Фильмография Денис Дорохов

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актер 5
Галустян +
Галустян +
комедия, телешоу 2022, Россия
Концерты
Концерты
комедия, телешоу 2022, Россия
Музыкальная интуиция
Музыкальная интуиция
музыка, телешоу 2021, Россия
Я тебе не верю
Я тебе не верю
телешоу 2021, Россия
Однажды в России
Однажды в России
телешоу 2014, Россия
Новости о Денис Дорохов
Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»
Ольга Бузова сыграет невесту Жени Лукашина в праздничном фильме ТНТ «СамоИрония судьбы»
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