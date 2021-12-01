Я тебе не верю (2021 - 2022)

Только в этом шоу победу может принести откровенное и наглое враньё. Ведь это основная цель шоу! Здесь звёзды меряются выдержкой, соревнуются в изображении «покерфейса» и меряются проницательностью. Ведь цель игры простая: разгадать чужую ложь и сделать так, чтобы не разгадали твою. Если справился – ты победил.

В первом сезоне Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов заставляли звёзд рассказывать зашкварные истории, находить стриптизёров среди незнакомцев только по внешнему виду и подсматривать в глазок за курицей и рыбой, берущих стюардесс в заложники.

В новом сезоне градус абсурда только повысится, а список интересных гостей – расширится. Публично врать в шоу уже приходилось Дмитрию Губерниеву, Ирине Мягковой, Алексею Щербакову, Басте, Карине Кросс и Нурлану Сабурову. Кто окажется следующим гостем самой честной программы российского телевидения – узнаете в новом сезоне шоу «Я тебе не верю».