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Постер телешоу Я тебе не верю
Постер телешоу Я тебе не верю
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Киноафиша Сериалы Я тебе не верю

Я тебе не верю (2021 - 2022)

Я тебе не верю 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 18 часов 0 минут
О чем телешоу

Только в этом шоу победу может принести откровенное и наглое враньё. Ведь это основная цель шоу! Здесь звёзды меряются выдержкой, соревнуются в изображении «покерфейса» и меряются проницательностью. Ведь цель игры простая: разгадать чужую ложь и сделать так, чтобы не разгадали твою. Если справился – ты победил.

В первом сезоне Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов заставляли звёзд рассказывать зашкварные истории, находить стриптизёров среди незнакомцев только по внешнему виду и подсматривать в глазок за курицей и рыбой, берущих стюардесс в заложники.

В новом сезоне градус абсурда только повысится, а список интересных гостей – расширится. Публично врать в шоу уже приходилось Дмитрию Губерниеву, Ирине Мягковой, Алексею Щербакову, Басте, Карине Кросс и Нурлану Сабурову. Кто окажется следующим гостем самой честной программы российского телевидения – узнаете в новом сезоне шоу «Я тебе не верю».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Азамат Мусагалиев
Азамат Мусагалиев Ведущий
Денис Дорохов Ведущий
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я тебе не верю - Сезон 1 Сезон 1
2021, 12 эпизодов
Я тебе не верю - Сезон 2 Сезон 2
2022, 12 эпизодов
Кадры из телешоу
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