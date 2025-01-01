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Киноафиша Сериалы Саша Уголек

Саша Уголек (2024 - …)

Sasha ugolek 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Okko

О чем сериал

В центре событий оказывается Андрей – амбициозный корреспондент, которому скоро исполнится 40 лет. К этому солидному возрасту мужчина подошел банкротом – как в материальном плане, так и в эмоциональном. Знакомство с молодой девушкой по имени Саша, более известной кличкой Уголёк – оригинальной фотомоделью с обгорелой кожей, – предоставляет главному герою возможность начать жизнь сначала. Он пишет о жизни Уголька журналистский материал, который вызывает большой интерес со стороны читательской аудитории.

В ролях
В ролях
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Ростислав Бершауэр
Ростислав Бершауэр
Иван Фоминов
Иван Фоминов
Марина Васильева
Марина Васильева
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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