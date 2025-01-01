В центре событий оказывается Андрей – амбициозный корреспондент, которому скоро исполнится 40 лет. К этому солидному возрасту мужчина подошел банкротом – как в материальном плане, так и в эмоциональном. Знакомство с молодой девушкой по имени Саша, более известной кличкой Уголёк – оригинальной фотомоделью с обгорелой кожей, – предоставляет главному герою возможность начать жизнь сначала. Он пишет о жизни Уголька журналистский материал, который вызывает большой интерес со стороны читательской аудитории.