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Киноафиша Новости Подошли к концу съемки фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой

Подошли к концу съемки фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой

4 сентября 2023 12:50
Подошли к концу съемки фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой

Ведущие роли также исполнили Марина Васильева и Никита Ефремов.

Онлайн-кинотеатр KION и компания «Марс Медиа» объявили об окончании съемок картины «Мальвина», главные роли в которой исполнили Анастасия Ивлеева, Марина Васильева, Никита Ефремов и Сауле Юсупова. Фильм позиционируется как захватывающая комедия с непредсказуемым развитием событий.

Подошли к концу съемки фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой

Главная героиня — девушка Василиса (Васильева), к 30 годам не сумевшая реализовать свой потенциал и поэтому оказавшаяся в жизненном тупике. В этот тяжелый период к Васе возвращается ее воображаемая подруга из детства по имени Мальвина (Ивлеева). Эта особа с колоритной внешностью и необычным чувством юмора напоминает Василисе, как важно не отказываться от своих заветных мечтаний. Мальвина побуждает главную героиню разыскать ее детскую любовь в лице Стасика (Ефремов). Впрочем, Васе долго искать не приходится, но добиться любви возмужавшего и добившегося в жизни успеха Стаса оказывается не так просто. На этом пути Василисе предстоит лучше узнать себя, а также выяснить, почему в ее жизни появилась Мальвина.

Подошли к концу съемки фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой

Режиссером и композитором фильма является Даша Чаруша. Она отмечает, что зрителей ждет красивое и исполненное смыслов кино. Сценарий написала Евгения Хрипкова, которая также выступает креативным продюсером проекта.

В прокат «Мальвина» выйдет 28 марта 2024 года, после чего фильм станет доступен на KION.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Елена Королева
Елена Королева
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