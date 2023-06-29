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Киноафиша Новости Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

29 июня 2023 10:29
Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

Комедийное шоу расскажет о вселенских бюрократах, столкнувшихся с кризисом планетарного масштаба.

Стриминговый сервис Okko объявил о том, что в Москве стартовали съемки комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего».

Это история о двух бюрократических ведомствах, управляющих положением вещей во вселенной, — Министерстве Всего Хорошего и Министерстве Всего Плохого. В первом из них работают сплошь одни добряки и лентяи, а во втором — высокоэффективные менеджеры, четко следящие за выполнением всех показателей. Система не давала сбоев веками, но однажды всего одна просьба обычного человека нарушила баланс космических сил. Теперь простой семье из Санкт-Петербурга предстоит определить судьбу всего человечества.

Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

Начались съемки сериала «Министерстве Всего Хорошего» с Анастасией Ивлеевой и другими звездами

Главные роли в шоу исполняют Анастасия Ивлеева и Николай Фоменко. В нем также снимаются Гоша Куценко, Ян Цапник, Ольга Сутулова и другие. Режиссером выступает Александр Фомин, наиболее известный по комедии «Молодой человек». Он обещает, что зрителей ждет история с большим количеством «полу-артхаусных» моментов, нетипичных для массового кино. Сценарий был написан Александром Цыпкиным, ранее работавшим над фильмом «Беспринципные в деревне».

Сериал будет состоять из восьми серий. Его разработкой занимаются кинокомпании ID Production и «Студия 12». Производство шоу проходит при поддержке Института развития интернета.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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