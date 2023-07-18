Стартовали съемки фэнтезийной комедии «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой и Никитой Ефремовым

Фильм о попытках вернуться в детство от создательницы «Марафона желаний» выйдет в следующем году.

Продюсерская компания «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатр KION сообщили о начале съемок фантастической комедии «Мальвина».

Картина расскажет о совершенно запутавшейся в своей жизни тридцатилетней девушке Васе (Марина Васильева), которая осознает, что медленно скатывается на самое дно, а никаких сил выбраться из этой ситуации у нее нет. Героиня с теплом вспоминает свое беззаботное детство, когда она блистала талантом и была влюблена в симпатичного мальчика Стаса. Внезапно на помощь к погрузившейся в отчаяние Васе приходит ее воображаемая подруга детства Мальвина (Анастасия Ивлеева) — яркая девушка с фиолетовыми волосами и специфическим чувством юмора. Она вдохновляет героиню отправиться на поиски повзрослевшего Стаса (Никита Ефремов). Найти мужчину оказывается легко, а вот завоевать его сердце — намного сложнее, ведь за прошедшие годы он, в отличие от Васи, добился всего, чего хотел. Девушке предстоит пройти большой путь, чтобы понять, что в ее жизни пошло не так и почему в ее детстве появилась Мальвина.

Помимо упомянутых актеров, в ленте снимаются Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер и другие.

Режиссером и автором саундтрека выступает Даша Чаруша, наиболее известная по комедиям «Катя на автомате» и «Марафон желаний».

Команда планирует закончить производство «Мальвины» к концу лета. Премьера фильма намечена на 28 марта 2024 года.