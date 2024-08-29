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Киноафиша Сериалы Хаос

Хаос (2024 - 2024)

Kaos 18+
Год выпуска 2024
Страна Дания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 27 минут
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность сериала 3 часа 36 минут

О чем сериал

Супружеская пара, телеведущие Лиза и Мартин, много лет работают над программой о повседневной жизни простых датчан. На совещание редакции приходит новый директор по контенту Виктория и сообщает о том, что из-за низких рейтингов программу закрывают, а сотрудников увольняют. Супруги едут на крестины к родственникам, где Лиза изрядно напивается. На обратном пути она просит мужа заехать к Виктории домой. Набравшись смелости, Лиза просит её дать редакции второй шанс. Теперь телевизионщикам нужно за один месяц придумать новый контент для программы и собрать сто новых подписчиков, половина из которых должна быть в молодёжном сегменте. В редакции начинается мозговой штурм.

В ролях
В ролях
Якоб Ульрик Ломанн
Якоб Ульрик Ломанн
Катрин Розенталь
Катрин Розенталь
Аманда Коллин
Аманда Коллин
Хади Ка-Куш
Джэнни Фаурскоу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Хаос - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
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