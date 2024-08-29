Супружеская пара, телеведущие Лиза и Мартин, много лет работают над программой о повседневной жизни простых датчан. На совещание редакции приходит новый директор по контенту Виктория и сообщает о том, что из-за низких рейтингов программу закрывают, а сотрудников увольняют. Супруги едут на крестины к родственникам, где Лиза изрядно напивается. На обратном пути она просит мужа заехать к Виктории домой. Набравшись смелости, Лиза просит её дать редакции второй шанс. Теперь телевизионщикам нужно за один месяц придумать новый контент для программы и собрать сто новых подписчиков, половина из которых должна быть в молодёжном сегменте. В редакции начинается мозговой штурм.