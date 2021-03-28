Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Снежные ангелы
1 постер
Киноафиша Сериалы Снежные ангелы

Снежные ангелы (2021 - …)

Snöänglar 18+
Год выпуска 2021
Страна Швеция/Дания/Норвегия/Финляндия/Исландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал SVT1
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Снежные ангелы» рассказывает о таинственном исчезновении младенца. Расследованием дела занимаются три женщины: опытный детектив Элис, мать крохи и няня. Дженни с трудом может совладать с собой. Ей не удается вспомнить, что на самом деле случилось в ту ночь, когда пропал ее сын. Женщина иногда перебарщивает со снотворным, поэтому ей страшно, что она могла случайно причинить ребенку вред. Няня заявляет, что Дженни безответственно относилась к своему сыну. Она даже хотела забрать его из семьи.

В ролях
В ролях
Йозефин Асплунд
Ева Меландер
Ева Меландер
Джохэнн Луиз Шмидт
Ардалан Эсмаили
Ардалан Эсмаили
Ильвали Рурлинг
Джимми Линдстрём
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Скандинавские сериалы Скандинавские сериалы

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Снежные ангелы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Трейлер нового «Хищника» показал, кто теперь жертва: даже ждать 7 ноября 2025 года не пришлось, чтобы узнать
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше