Сериал «Снежные ангелы» рассказывает о таинственном исчезновении младенца. Расследованием дела занимаются три женщины: опытный детектив Элис, мать крохи и няня. Дженни с трудом может совладать с собой. Ей не удается вспомнить, что на самом деле случилось в ту ночь, когда пропал ее сын. Женщина иногда перебарщивает со снотворным, поэтому ей страшно, что она могла случайно причинить ребенку вред. Няня заявляет, что Дженни безответственно относилась к своему сыну. Она даже хотела забрать его из семьи.