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Клаудия Салас
Клаудия Салас
Claudia Salas
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Клаудия Салас
Claudia Salas
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Дата рождения
23 июля 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
165 см
Биография Клаудии Салас
Родилась 23 июля 1994 года. Мадрид, Испания.
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