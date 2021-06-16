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Постер к сериалу Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис
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мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис
Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис (2021 - 2021) Élite Historias Breves: Omar Ander Alexis 18+
Год выпуска 2021
Страна Испания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 36 минут
О чем сериал

«Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис» — молодежное испанское шоу, созданием которого занимался стриминговый сервис Netflix. Данный проект является ответвлением популярного сериала, выходящего на этом же стриминге. События разворачиваются вокруг старшеклассника по имени Андер. В течение долгого времени он боролся с опасной болезнью. Оказавшись наконец в стадии ремиссии, главный герой решает провести несколько летних дней в тесной компании друзей. Параллельно он решает помочь парню по имени Алексис, с которым познакомился во время лечения в клинике. Сейчас Алексис проходит химиотерапию и очень нуждается в поддержке близких.

Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис - трейлер
Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дарио Мадрона
Карлос Монтеро
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Арон Пипер
Арон Пипер Ander
Омар Аюсо
Омар Аюсо Omar
Клаудия Салас
Клаудия Салас
Хорхе Клементе Alexis
Laura Calero
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 3 эпизода
 
Кадры из сериала
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