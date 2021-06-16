«Элита: короткие истории. Омар, Андер, Алексис» — молодежное испанское шоу, созданием которого занимался стриминговый сервис Netflix. Данный проект является ответвлением популярного сериала, выходящего на этом же стриминге. События разворачиваются вокруг старшеклассника по имени Андер. В течение долгого времени он боролся с опасной болезнью. Оказавшись наконец в стадии ремиссии, главный герой решает провести несколько летних дней в тесной компании друзей. Параллельно он решает помочь парню по имени Алексис, с которым познакомился во время лечения в клинике. Сейчас Алексис проходит химиотерапию и очень нуждается в поддержке близких.