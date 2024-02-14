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Рецидив
Relapse
США / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Джозеф Куинн
Режиссер
Брет Истон Эллис
Сценарист
Брет Истон Эллис
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Kiss & Kill, SND Films
Другие названия
Relapse
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Рейтинг фильма
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Обновлено 14 февраля 2024
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