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Рецидив

Relapse
США / ужасы / 18+

В ролях

Джозеф Куинн
Джозеф Куинн
Режиссер Брет Истон Эллис
Сценарист Брет Истон Эллис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Производство Kiss & Kill, SND Films
Другие названия
Relapse

Рейтинг фильма

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Обновлено 14 февраля 2024

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