Действие разворачивается в Великобритании в начале двадцатого столетия. В центре событий оказываются члены трех семейств, принадлежащих к разным сословиям. Уилкоксы — зажиточные капиталисты из того класса, который заменил собой аристократов. Они циничны и расчетливы. Сестры Шлегель относятся к просвещенной буржуазии. Басты относятся к среднему классу. Судьбы населения Британии в некотором роде олицетворяет особняк Говардс-Энд. Туда едет погостить одна из сестер Шлегель. Она влюбляется в сына Уилкокса.