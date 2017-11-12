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Постер сериала Говардс-Энд
Постер сериала Говардс-Энд
Постер сериала Говардс-Энд
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Говардс-Энд

Говардс-Энд (2017 - 2017)

Howards End 18+
Год выпуска 2017
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Действие разворачивается в Великобритании в начале двадцатого столетия. В центре событий оказываются члены трех семейств, принадлежащих к разным сословиям. Уилкоксы — зажиточные капиталисты из того класса, который заменил собой аристократов. Они циничны и расчетливы. Сестры Шлегель относятся к просвещенной буржуазии. Басты относятся к среднему классу. Судьбы населения Британии в некотором роде олицетворяет особняк Говардс-Энд. Туда едет погостить одна из сестер Шлегель. Она влюбляется в сына Уилкокса. 

Говардс-Энд - трейлер первого сезона
Говардс-Энд  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Гэвин Брокер
Алекс Лоутер
Алекс Лоутер
Иоланда Кеттл
Иоланда Кеттл
Joe Bannister
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Говардс-Энд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 4 эпизода
 
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