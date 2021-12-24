Анна Шаффер появилась на свет 15 марта 1992 года в британской столице – Лондоне. У актрисы есть брат по имени Джош, с которым она очень близка. По словам девушки, все ее родственники поддерживали ее выбор актерской профессии.

Анна окончила Highgate Wood School, где занималась углубленным изучением искусств. Позже она стала ученицей Камденской женской школы в северной части Лондона. С ранних лет Анна посещала драматический кружок и очень любила эти занятия, принимая участие во всех спектаклях.

Широкую узнаваемость среди зрителей всего мира она приобрела в 2009 году после роли Ромильды Вейн в серии картин о Гарри Поттере. Также получила роль Трисс Меригольд в фантастическом мини-сериале "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

Девушка на протяжении нескольких лет состоит в романтических отношениях с Джимми Стивенсоном. Они проводят много времени, путешествуя по странам Европы, посещают крупные музыкальные фестивали и любят пробовать разные национальные блюда.

Кроме киноиндустрии, Анна Шаффер успешно состоялась и в модельном бизнесе. Она сотрудничает с английским агентством MOT Models.