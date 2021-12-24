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Анна Шаффер

Anna Shaffer
Анна Шаффер
Анна Шаффер Anna Shaffer
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Дата рождения
15 марта 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
170 см
Биография Анны Шаффер

Анна Шаффер появилась на свет 15 марта 1992 года в британской столице – Лондоне. У актрисы есть брат по имени Джош, с которым она очень близка. По словам девушки, все ее родственники поддерживали ее выбор актерской профессии.

Анна окончила Highgate Wood School, где занималась углубленным изучением искусств. Позже она стала ученицей Камденской женской школы в северной части Лондона. С ранних лет Анна посещала драматический кружок и очень любила эти занятия, принимая участие во всех спектаклях.

Широкую узнаваемость среди зрителей всего мира она приобрела в 2009 году после роли Ромильды Вейн в серии картин о Гарри Поттере. Также получила роль Трисс Меригольд в фантастическом мини-сериале "Ведьмак" от стримингового сервиса Netflix.

Девушка на протяжении нескольких лет состоит в романтических отношениях с Джимми Стивенсоном. Они проводят много времени, путешествуя по странам Европы, посещают крупные музыкальные фестивали и любят пробовать разные национальные блюда.

Кроме киноиндустрии, Анна Шаффер успешно состоялась и в модельном бизнесе. Она сотрудничает с английским агентством MOT Models.

Интересные факты о Анне Шаффер
  • При модельном агентстве, где училась Анна, был драматический клуб, который посещала будущая актриса.
  • Придя на пробы в "Гарри Поттера" Анна хотела получить роль Лаванды Браун, на которую претендовали несколько сотен юных актрис. Шаффер не верила в свой успех, однако в скором времени ей позвонили и предложили роль Ромильды Вейн.
  • Ради съемок в многосерийном проекте "Холлиокс" Шаффер четыре года жила в Ливерпуле, но покинула сериал, признавшись, что скучает по Лондону и семье.
  • Вместе со своей подругой Ровеной Анна создала подкаст под названием Thirsty.
  • Фильм, который Анна готова смотреть снова и снова – это «Трое мужчин и маленькая леди».
Фильмография Анны Шаффер
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
фэнтези, семейный, приключения 2008, Великобритания / США
7.0
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