Мартин Камминс Martin Cummins
Киноафиша Персоны Мартин Камминс

Мартин Камминс

Martin Cummins

Дата рождения
28 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров

Популярные фильмы

Когда зовет сердце 7.7
Когда зовет сердце (2013)
Тренировочный лагерь 7.3
Тренировочный лагерь (2024)
Полтергейст: Наследие 6.8
Полтергейст: Наследие (1996)

Фильмография Мартин Камминс

Жанр
Год
Тренировочный лагерь 7.3
Тренировочный лагерь Boot Camp
комедия, мелодрама 2024, Канада / США
Шепот 6.8
Шепот
драма, фантастика, триллер 2015, США
Когда зовет сердце 7.7
Когда зовет сердце
драма, мелодрама 2013, США
Пожиратель душ 4.8
Пожиратель душ Devour
ужасы 2012, США / Канада
Злость 4.9
Злость Vice
криминал, драма, детектив 2008, США
Полтергейст: Наследие 6.8
Полтергейст: Наследие
фэнтези, триллер, детектив 1996, Канада
