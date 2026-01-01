Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Мартин Камминс
Martin Cummins
Мартин Камминс
Мартин Камминс
Martin Cummins
Дата рождения
28 ноября 1969
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой триллеров
Популярные фильмы
7.7
Когда зовет сердце
(2013)
7.3
Тренировочный лагерь
(2024)
6.8
Полтергейст: Наследие
(1996)
Фильмография Мартин Камминс
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2015
2013
2012
2008
1996
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актер
6
Режиссер
1
7.3
Тренировочный лагерь
Boot Camp
комедия, мелодрама
2024, Канада / США
6.8
Шепот
драма, фантастика, триллер
2015, США
7.7
Когда зовет сердце
драма, мелодрама
2013, США
4.8
Пожиратель душ
Devour
ужасы
2012, США / Канада
4.9
Злость
Vice
криминал, драма, детектив
2008, США
6.8
Полтергейст: Наследие
фэнтези, триллер, детектив
1996, Канада
