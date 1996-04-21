Более трех тысяч лет на Земле существует тайное общество, которое объединяет людей, в чью миссию входит изучение и разрешение проблем паранормальных явлений и защита человечества от сверхъестественного зла. Это международное общество состоит из «домов», расположенных в разных странах мира. Каждым Домом управляет «Наставник» - «precept», он носит на руке кольцо, которое определяет его место в «Наследии». Члены каждого Дома, объединены единой целью: изучение сверхъестественных явлений и борьба с проявлением любых темных сил. «Наследие» было основано в Англии, где теперь находится верховный Дом. В сериале «Полтергейст: Наследие» внимание сфокусировано на деятельности сан-францисского дома «Наследия» (SF Legacy House), которым руководит «Наставник» Дерек Рейн. Сан-францисский Дом располагается в замке на острове Эйнджел (Angel Island) в заливе, куда попасть можно только с помощью парома или вертолета. Замок является собственностью Дерека Рейна.