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Постер сериала Полтергейст: Наследие
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Киноафиша Сериалы Полтергейст: Наследие

Полтергейст: Наследие (1996 - 1999)

Poltergeist: The Legacy 18+
Год выпуска 1996
Страна Канада
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Showtime
Продолжительность сериала 63 часа 4 минуты

О чем сериал

Более трех тысяч лет на Земле существует тайное общество, которое объединяет людей, в чью миссию входит изучение и разрешение проблем паранормальных явлений и защита человечества от сверхъестественного зла. Это международное общество состоит из «домов», расположенных в разных странах мира. Каждым Домом управляет «Наставник» - «precept», он носит на руке кольцо, которое определяет его место в «Наследии». Члены каждого Дома, объединены единой целью: изучение сверхъестественных явлений и борьба с проявлением любых темных сил. «Наследие» было основано в Англии, где теперь находится верховный Дом. В сериале «Полтергейст: Наследие» внимание сфокусировано на деятельности сан-францисского дома «Наследия» (SF Legacy House), которым руководит «Наставник» Дерек Рейн. Сан-францисский Дом располагается в замке на острове Эйнджел (Angel Island) в заливе, куда попасть можно только с помощью парома или вертолета. Замок является собственностью Дерека Рейна.

В ролях
В ролях
Кристин Леман
Кристин Леман
Дерек де Линт
Хелен Шэйвер
Дэниел Дж.Траванти
Martin Cummins
Robbi Chong
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Сезоны
Полтергейст: Наследие - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1996, 22 эпизода
 
Полтергейст: Наследие - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1997, 22 эпизода
 
Полтергейст: Наследие - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1998, 22 эпизода
 
Полтергейст: Наследие - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1999, 22 эпизода
 
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