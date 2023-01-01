Злость, 2008

После проведения полицейской операции по захвату наркоторговцев с товаром начинается невероятное – кто-то упорно выслеживает и убивает полицейских, участвовавших в той операции. Не сразу, но выясняется, что причина в немалом количестве героина, пропавшего во время облавы. 40 килограммов исчезнувшего наркотика – весьма веская причина для похищений, пыток и убийства блюстителей порядка. Но кто виноват в происходящем? Под подозрением все, без исключения. Каждый подозревает каждого. А стрелять они привыкли без предупреждения, и уже не важно кто под прицелом, преступник или офицер полиции…