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Vice

Злость, 2008

2008 / США
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

После проведения полицейской операции по захвату наркоторговцев с товаром начинается невероятное – кто-то упорно выслеживает и убивает полицейских, участвовавших в той операции. Не сразу, но выясняется, что причина в немалом количестве героина, пропавшего во время облавы. 40 килограммов исчезнувшего наркотика – весьма веская причина для похищений, пыток и убийства блюстителей порядка. Но кто виноват в происходящем? Под подозрением все, без исключения. Каждый подозревает каждого. А стрелять они привыкли без предупреждения, и уже не важно кто под прицелом, преступник или офицер полиции…

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2008
Возраст 18+
Режиссер
Рауль Инглис
В ролях
Майкл Мэдсен
Майкл Мэдсен
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Марк Бун Джуниор
Марк Бун Джуниор
Джон Кассини
Джон Кассини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Злость 2 постера
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Злость
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Кадры из фильма Все кадры
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