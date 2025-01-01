Меню
Джон Малэйни
Награды
Награды и номинации Джона Малэйни
John Mulaney
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019
Лучшая комедийная роль
Номинант
