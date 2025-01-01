Меню
Награды и номинации Джона Малэйни

John Mulaney
Primetime Emmy Awards 2023 Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Writing for a Variety Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Лучшая оригинальная музыка и слова
Победитель
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
 Outstanding Variety Special (Pre-Recorded)
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
 Outstanding Variety Sketch Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка и слова
Номинант
 Outstanding Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
 Outstanding Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2019 MTV Movie & TV Awards 2019
Лучшая комедийная роль
Номинант
