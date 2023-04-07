Цыганка из «Карнавала» огорошила признанием: правда проберет до мурашек

Екатерина Жемчужная известна многим зрителям по фильму «Карнавал», где она сыграла цыганку Карму. На ее счету роли в других громких картинах, которые принесли ей признание. Однако сегодня Жемчужная переживает не самые лучшие времена.

Совсем недавно Екатерине Андреевне исполнилось 79 лет. Она до сих пор играет в родном театре «Ромэн», чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Пенсия артистки составляет 20 тысяч рублей, и без дополнительного дохода ей просто не выжить.

Два года назад Екатерина Андреевна овдовела. После этого Жемчужная переехала к дочери Ляле, чтобы сменить обстановку. Прежняя квартира напоминала о любимом супруге, что стало для актрисы невыносимым испытанием. Но жизнь с дочерью не улучшила ее финансовое положение. Ляля служит в театре и много работает, однако получает мало.

Звезда «Карнавала» сетует, что сегодня цыганские песни и культура не в моде. О своем незавидном положении Жемчужная рассказала журналистам издания «Экспресс газета ».