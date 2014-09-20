Иван – единственный мужчина в семье. Он окружен заботами мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не дают ему "продохнуть", мучая советами по поводу личной жизни.

Однажды молодой человек заключает пари с одной безбашенной девицей, представляя ее своей семье в качестве будущей жены. Иван делает это намеренно, чтобы когда он приведет в дом настоящую любимую девушку, семья приняла бы ее радостно.

Родственники в недоумении и не могут смириться с взбалмошной невесткой, но постепенно девушка вносит изменения в размеренный уклад семьи...