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Киноафиша Сериалы Любимые женщины Казановы

Любимые женщины Казановы (2014 - 2014)

Любимые женщины Казановы 12+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 2 часа 52 минуты
О чем сериал

Иван – единственный мужчина в семье. Он окружен заботами мамы, бабушки и двух сестер. Женщины не дают ему "продохнуть", мучая советами по поводу личной жизни.

Однажды молодой человек заключает пари с одной безбашенной девицей, представляя ее своей семье в качестве будущей жены. Иван делает это намеренно, чтобы когда он приведет в дом настоящую любимую девушку, семья приняла бы ее радостно.

Родственники в недоумении и не могут смириться с взбалмошной невесткой, но постепенно девушка вносит изменения в размеренный уклад семьи...

В ролях
В ролях
Алексей Ильин
Алексей Ильин
Иван Агапов
Иван Агапов
Тамара Семина
Тамара Семина
Ольга Дибцева
Ольга Дибцева
Анна Андрусенко
Анна Андрусенко
Екатерина Жемчужная
Екатерина Жемчужная
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любимые женщины Казановы - Сезон 1 Сезон 1
2014, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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