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От красоты главной цыганки в СССР сходили с ума: достаточно увидеть ее фото

29 марта 2023 10:45
От красоты главной цыганки в СССР сходили с ума: достаточно увидеть ее фото

С годами звезда не утратила своего очарования.

Екатерина Жемчужная известна многим по роли Розы в сериале «Кармелита». Однако это далеко не первый проект талантливой актрисы, которая в свое время удостоилась звания главной цыганки Советского Союза.

Родители с детства прививали будущей звезде любовь к творчеству. Это дало свои плоды — Жемчужная поняла, что хочет стать актрисой, и последовательно шла к своей цели. В ГИТИС ее не приняли, тогда она поступила в музыкальное училище. А после получила приглашение в театр «Ромэн» и приняла его с удовольствием.

Обрести славу актрисе помогла роль цыганки Зорицы в фильме «Вечный зов». Талант и красота знойной брюнетки очаровали многих — своим видом и очаровательной улыбкой Жемчужная сводила всех с ума.

Любопытно, что с возрастом артистка не утратила своего очарования. В 79 лет она по-прежнему выглядит великолепно и не скрывает, как ей это удается. По уверению звезды экрана, главное не только ухаживать за собой, но и «не впускать в сердце злобу», которая «даже из красивой женщины может сделать некрасивую».

От красоты главной цыганки в СССР сходили с ума: достаточно увидеть ее фото
Фото: Global Look Press, кадр из фильма «Вечный зов» (1973-1983)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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