От красоты главной цыганки в СССР сходили с ума: достаточно увидеть ее фото

Екатерина Жемчужная известна многим по роли Розы в сериале «Кармелита». Однако это далеко не первый проект талантливой актрисы, которая в свое время удостоилась звания главной цыганки Советского Союза.

Родители с детства прививали будущей звезде любовь к творчеству. Это дало свои плоды — Жемчужная поняла, что хочет стать актрисой, и последовательно шла к своей цели. В ГИТИС ее не приняли, тогда она поступила в музыкальное училище. А после получила приглашение в театр «Ромэн» и приняла его с удовольствием.

Обрести славу актрисе помогла роль цыганки Зорицы в фильме «Вечный зов». Талант и красота знойной брюнетки очаровали многих — своим видом и очаровательной улыбкой Жемчужная сводила всех с ума.

Любопытно, что с возрастом артистка не утратила своего очарования. В 79 лет она по-прежнему выглядит великолепно и не скрывает, как ей это удается. По уверению звезды экрана, главное не только ухаживать за собой, но и «не впускать в сердце злобу», которая «даже из красивой женщины может сделать некрасивую».