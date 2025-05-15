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Акула: Буря
Акула: Буря (2025 - …)
Syakeu: deo seutom
18+
драма
боевик
Год выпуска
2025
Страна
Южная Корея
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
50 минут
Стрим-сервис
TVING
Продолжительность сериала
5 часов 0 минут
О чем сериал
Чха У-соль выходит из тюрьмы, но неприятности снова настигают его.
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В ролях
В ролях
Ким Мин-сок
Ви Ха-джун
Ли Джон-хён
Ли Хён-ук
Пэ Мён-джин
Jin Park
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
9
голосов
7.1
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2025,
6 эпизодов
Отзывы о сериале
Раушания Кагарманова
16 мая 2025, 22:00
Ожидала большего. но увы и ах!!! Первый сезон был круче. 2й сезон расстянули на 6 серий и не о чем(((( жаль.очень жаль(((. Ждем 3й сезон, т.к. много вопросов и появляется новый герой(.
Киноафиша.инфо
31 мая 2025, 23:25
Жаль, что сериал не впечатлил вас 😔
Отзывы
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