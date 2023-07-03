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Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
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За гранью
Limit
За гранью, 2022
2022 / Корея
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Жанр:
криминал
триллер
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о выходе в прокат
О фильме
Женщина-детектив под прикрытием ищет похищенного ребёнка.
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Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
3 июля 2023
Премьера в мире
3 июля 2023
Режиссер
Ли Сын-джун
В ролях
Ли Джон-хён
Мун Джон-хи
Чин Со-ён
Пак Мён-хун
Чхве Дон-мун
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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