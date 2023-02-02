Роковая красотка променяла звезду «Ворониных» на Буржуя: что с ней стало спустя 23 года (фото)

Дарья Повереннова на протяжении 10 лет была счастлива в браке с режиссером Александром Жигалкиным, на счету которого такие популярные проекты, как «Воронины» и «Папины дочки». Жизнь актрисы кардинально изменилась после встречи с Валерием Николаевым, от которого она тут же потеряла голову.

Знаменитости пересеклись на съемочной площадке проекта «День рождения Буржуя». Практически безостановочные съемки привели к тому, что между коллегами вспыхнули чувства — Повереннова решила уйти из семьи. Для Жигалкина эта новость прогремела как гром среди ясного неба, но держать неверную супругу он не стал.

Отношения Буржуя и артистки продлились всего два года — до свадьбы дело так и не дошло. После расставания с Николаевым знаменитость закрутила роман с актером Анатолием Руденко, но и с ним в ЗАГСе не побывала. Во второй раз артистка вышла замуж в феврале 2021 года — ее избранником стал Андрей Шаронов.

Стоит отметить, что спустя годы Повереннова по-прежнему остается роковой красоткой, способной покорить любого мужчину. Звезда может похвастаться стройной фигурой, очаровательной улыбкой и взглядом, пробирающим до мурашек.