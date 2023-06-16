Дочь звезды сериала «День рождения Буржуя» выросла: теперь ее легко спутать с матерью

Дарья Повереннова проснулась звездой после выхода нашумевшего сериала «День рождения Буржуя», где сыграла Веру. Трудно поверить, что сегодня у актрисы уже взрослая дочь, которая стала копией матери.

Полина родилась в браке Поверенновой с артистом Александром Жигалкиным. Их союз продержался десять лет. Во время работы над сериалом «День рождения Буржуя» Повереннова закрутила роман с коллегой Валерием Николаевым, что положило конец ее многолетнему браку. После развода артистов их дочь Полина сохранила теплые отношения с родителями.

Жигалкина выросла такой же красавицей, как и ее мать. У нее миловидное лицо, светлые глаза и очаровательная улыбка. Как и Дарья, Полина носит короткую стрижку. Если бы не разный цвет волос, то мать и дочь можно было бы легко спутать.

Полина связала свою жизнь с журналистикой. Сегодня она работает в издательстве. Жигалкина замужем за музыкантом Олегом Васильевым. До похода в ЗАГС они встречались шесть лет. Повереннова всецело поддержала выбор дочери и теперь ждет, когда наследница подарит ей внуков.