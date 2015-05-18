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Киноафиша Сериалы Черная река

Черная река (2014 - 2015)

Черная река 18+
Год выпуска 2014
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Черная река» – это отечественный детективный боевик о таинственном исчезновении бригады нефтяников в сибирских лесах. Владелец месторождения пытается скрыть несчастный случай, но в близлежащем городке Белогорске уже начинают ходить слухи, и утаить шило в мешке не удается. Полиция решает не вмешиваться в происходящее, ведь из столицы приходит вполне четкое распоряжение – замять дело. Зато в Белогорск приезжает внештатный сотрудник «Байкал-нефти» Алексей Ковалев, полный решимости разобраться в случившемся.

В ролях
В ролях
Юрий Цурило
Юрий Цурило
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Павел Делонг
Павел Делонг
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Владимир Селезнев
Владимир Селезнев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Черная река - Сезон 1 Сезон 1
2015, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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