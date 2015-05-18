Сериал «Черная река» – это отечественный детективный боевик о таинственном исчезновении бригады нефтяников в сибирских лесах. Владелец месторождения пытается скрыть несчастный случай, но в близлежащем городке Белогорске уже начинают ходить слухи, и утаить шило в мешке не удается. Полиция решает не вмешиваться в происходящее, ведь из столицы приходит вполне четкое распоряжение – замять дело. Зато в Белогорск приезжает внештатный сотрудник «Байкал-нефти» Алексей Ковалев, полный решимости разобраться в случившемся.