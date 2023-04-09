Как она попала в кино? Глазам не поверите, увидев семью Дарьи Поверенновой (фото)

Дарья Повереннова начала сниматься в кино будучи совсем молодой девушкой. Она известна по сериалам «Бригада» и «День рождения Буржуя 2». Не все знают, что Повереннова происходит из именитой семьи. Это и помогло ей стать популярной.

Родным дедом Дарьи является актер Сергей Лукьянов. Он известен по многим советским кинохитам: «Дело Румянцева», «Кубанские казаки», «Вихри враждебные». Первой супругой Лукьянова стала Надежда Тышкевич — известная в свое время балерина. В этом браке родилась их единственная дочь Татьяна — будущая мать Дарьи Поверенновой. Наследница Лукьянова впоследствии стала актрисой.

Однако брак Сергея Владимировича оказался недолговечным. На съемках он познакомился с юной красавицей Кларой Лучко и оставил ради нее семью. Актриса известна по картинам «Кубанские казаки» и «Возвращение Будулая». Они прожили вместе 15 лет. В этом браке родилась вторая дочь Лукьянова Оксана, которая стала журналисткой.

Тышкевич так и не смогла смириться с уходом мужа. До конца своих дней она оставалась одна. Ее судьбу повторила дочь Татьяна Лукьянова, которая больше не вышла замуж после расставания с отцом Дарьи. О своей именитой семье Повереннова рассказала на передаче «Судьба человека ».